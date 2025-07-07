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ПОЛІТИКА

Трамп пригрозив митами країнам, що підтримують політику БРІКС

07 липня 2025, 10:44
Трамп пригрозив митами країнам, що підтримують політику БРІКС
Фото: apnews.com
Трамп заявив, що країни, які підтримують "антиамериканську політику" БРІКС, будуть обкладені додатковим митом у розмірі 10%.

Президент США Дональд Трамп попередив про додаткові мита, які буде введено проти країн, що підтримують політику БРІКС.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Як повідомляє Deutsche Welle, 6 липня, у декларації саміту БРІКС, який відбувся в Ріо-де-Жанейро, висловлювалась "серйозна стурбованість зростанням кількості односторонніх тарифних і нетарифних заходів, які спотворюють торгівлю і не відповідають правилам СОТ".

Зазначалось, що ці заходи "загрожують подальшим скороченням світової торгівлі та порушенням глобальних ланцюгів поставок", що може негативно вплинути на перспективи глобального економічного розвитку. 

Попри те, що у документі прямо не згадувались Штати або ж Трамп, як пишуть ЗМІ, "це явний політичний залп, спрямований на мешканця Пенсільванія-авеню, 1600". 

"Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим митом у розмірі 10%. Винятків з цього правила не буде. Дякуємо за увагу до цього питання!", - написав президент США. 

2 квітня Трамп оголосив масштабні мита проти більшості торгівельних партнерів США. Тарифи передбачали 10% базову ставку, але для деяких країн мита досягали 50%. 

Зрештою американський лідер призупинив це рішення на 90 днів - до 9 липня, щоб дати час для переговорів щодо укладення угод. Водночас базовий тариф у розмірі 10% залишався в дії.

Дональд ТрампмитаБРІКС

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