Трамп пригрозив ЄС фінансовими наслідками у разі перемоги

Трамп пригрозив запровадити 10% мита на імпорт з усіх країн і 60% мита на імпорт з Китаю.

Європейському союзу (ЄС) доведеться "заплатити велику ціну", якщо кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп переможе у виборах. Усе через те, що Європа "не купує достатньо американського експорту".

Про це повідомляє Reuters, яке цитує Трампа.

"Ось що я вам скажу, ЄС звучить так мило, так чудово, чи не так? Всі ці милі європейські маленькі країни, які зібралися разом... Вони не забирають наші машини. Вони не забирають нашу сільськогосподарську продукцію. Вони продають мільйони й мільйони автомобілів у США. Ні, ні, ні, їм доведеться заплатити велику ціну", - заявив Трамп під час мітингу в штаті Пенсильванія.

Як пише Reuters, Трамп пригрозив запровадити 10% мита на імпорт з усіх країн і 60% мита на імпорт з Китаю. Відповідний крок, своєю чергою, вдарить по ланцюгах поставок по всьому світу й може спровокувати відповідні заходи та підвищить витрати.

Нагадаємо, деякі європейські чиновники вважають, що якщо екс президент США Трапм виграє на цих виборах, це буде найкращим варіантом із можливих для зміцнення оборони Євросоюзу і боротьби з Китаєм

Президентські вибори у Сполучених Штатах відбудуться 5 листопада. Основними суперниками в боротьбі за посаду є Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію, та Камала Гарріс, що виступає від Демократичної партії.