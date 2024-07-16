Трамп приїхав на з'їзд республіканців з великою пов'язкою на вусі

Колишній лікар Білого дому зазначив, що куля могла відірвати частину вуха.

Колишній президент США Дональд Трамп з'явився на публіці після замаху в Пенсільванії. Політик прибув на з’їзд Республіканської партії з перев'язаним вухом.

Трамп вийшов на арену з’їзду республіканців з пов'язкою на вусі через два дні після пережитого замаху. Велика біла пов'язка покривала більшу частину його правого вуха.

Раніше в понеділок колишній лікар Білого дому Ронні Джексон сказав, що куля, відірвала частину вуха.

Політик прибув на з'їзд разом зі своїм соратником, сенатором від штату Огайо Джей Ді Венсом. Його називають ймовірним віцепрезидентом, якщо Трамп переможе на виборах.