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ПОЛІТИКА

Трамп привітав путіна з обміном полоненими між Заходом та рф

04 серпня 2024, 14:10
Трамп привітав путіна з обміном полоненими між Заходом та рф
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Раніше республіканець заявляв, що звільнить Гершковича, якщо його знову оберуть президентом.

Колишній президент США Дональд Трамп привітав президента росії владіміра путіна з обміном полоненими між Заходом та рф, який став найбільшим з часів Холодної війни. За його словами, російський диктатор перехитрив американських чиновників.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Хочу привітати владіміра путіна з укладанням ще однієї чудової угоди... Ми укладаємо жахливі, жахливі угоди. Добре казати, що їх [вʼязнів] повернули, але це створює поганий прецедент", — заявив Трамп на мітингу в Атланті. 

Видання підкреслює, що раніше Трамп заявляв, що доб’ється звільнення репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича, якщо виграє вибори у листопаді, а путін зробить це "для мене, а не для когось іншого". Республіканець не хотів говорити про Гершковича протягом першого року затримання журналіста, але врешті закликав його звільнити в травні. 

Зазначається, що протягом виступу та у попередніх заявах Трамп жодного разу не згадав ані імен звільнених заручників, ані імен американських посадовців, які вели переговори з росіянами. 

Нагадаємо, 1 серпня між Заходом та росією в Анкарі за посередництва Туреччини відбувся найбільший з часів Холодної війни обмін ув'язненими, переговори щодо якого тривали понад два роки. Участь в ньому взяли 26 засуджених з семи держав. Серед них — репортер WSJ Еван Гершкович, морпіх Пол Вілан, російський опозиціонер Ілля Яшин та радіожурналістка Алсу Курмашева. Після обміну 13 його учасників повернулися до Німеччини, троє — до США, і десятеро — до росії. Серед останніх — полковник розвідки ФСБ Вадім Красіков, причетний до вбивства чеченського польового командира у берлінському парку пʼять років тому. 

Владімір ПутінДональд Трампобмін полоненими

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