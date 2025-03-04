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ПОЛІТИКА

Трамп призупинив допомогу Україні після заяви Зеленського – WSJ

04 березня 2025, 16:49
Трамп призупинив допомогу Україні після заяви Зеленського – WSJ
джерело x.com/BFMTV
Він ще буде вирішувати, що саме може стати сигналом від України про готовність розпочати переговори.

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про призупинення допомоги Україні після того, як український лідер Володимир Зеленський заявив, що війна може тривати ще довго, адже до мирної угоди ще далеко.

Про це інформує The Wall Street Journal.

Відповідний крок підтримали усі топрадники глави Білого дому. 

Так Трамп показав, що націлений посадити Україну за стіл перемовин з росією, розповів співрозмовник ЗМІ на умовах анонімності: "Українці не сприйняли наші наміри серйозно. Нам довелося продемонструвати це". 

Президент США ще вирішуватиме, що саме може бути сигналом від України про готовність розпочати переговори. Наразі невідомо, чи вистачить для цього підписання угоди про надра. 

Нагадаємо, в ніч на 4 березня президент США Дональд Трамп наказав повністю зупинити військову допомогу Україні, про що повідомили низка західних ЗМІ. 

війнаДональд Трампдопомога УкраїніВолодимир Зеленський

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