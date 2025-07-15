Трамп питав у Зеленського, чому Україна не б'є по москві

На думку президента США, Україні треба посилити тиск лише на москву, а й на Санкт-Петербург.

Глава Білого дому Дональд Трамп показав рішучість "надавити" на російського президента володимира путіна під час розмови з українським колегою Володимиром Зеленським минулого тижня.

Про це заявив журналіст Девід Ігнатіус в колонці для The Washington Post.

Трамп запитав Зеленського, чому той не вдарив по москві. На що український президент відповів, що ми можемо, якщо ви дасте нам зброю.

На це Трамп зазначив, що Україні треба посилити тиск на путіна, і не лише на москву, а й на Санкт-Петербург.

Журналіст вважає, що Трамп грубо поводиться з путіним і він навить розлючений на нього.

І за словами Трампа, глава кремля перестав бути "приємним".

Крім того, вчора після зустрічі із генсеком НАТО Трамп заявив, що Україна отримає додаткові Patriot "протягом декількох днів".