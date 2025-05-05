Трамп: росія прагне захопити всю Україну, а не утримати окуповані території

Політик сказав, що саме він стримав путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою росії є повне захоплення території України, а не лише утримання вже окупованих регіонів.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC.

Трампа запитали, від яких територій росії доведеться відмовитися в межах можливої мирної угоди з Україною. Політик відповів: "Від усієї України". На уточнювальне запитання, чи він має на увазі, що "росія не повинна зберегти за собою жодного окупованого клаптика української землі", Трамп пояснив свою думку:

"Ні, ні. росії довелося б відмовитися від усієї України. Бо те, чого вона насправді хоче, ‒ це вся Україна. І якби я не втрутився, вони б зараз уже билися за всю країну. росія не зацікавлена в тій смузі, яку має. Вона хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували наступ", ‒ сказав Трамп.

Політик також стверджує, що під час його президентства європейські лідери неодноразово зверталися до нього з проханням зв’язатися з очільником кремля владіміром путіним.

"Бо він не відповідав на їхні телефонні дзвінки", ‒ зазначив американський президент.

Крім того, Трамп припустив, що може підписати законопроєкт сенатора Ліндсі Грема щодо нових санкцій проти росії — у разі, якщо кремль не демонструватиме готовність до миру. Він наголосив, що Сполучені Штати зацікавлені в мирному врегулюванні війни.

"Це залежить від того, чи буде росія поводитися так, щоб прийти до миру. Ми хочемо, щоб росія і Україна дійшли згоди. Ми думаємо, що досить близькі до цього", — заявив Трамп.

Водночас він розкритикував експрезидента Джо Байдена за хаотичну політику щодо допомоги Україні. "Байден нічого не контролював. Він просто відправляв туди гроші, ніхто не мав уявлення, чому і навіщо", — сказав чинний глава Білого дому.

Нагадаємо, Трамп заявив, що мирна угода між Україною та росією може виявитися недосяжною через глибоку ворожнечу між сторонами.