Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп: росія прагне захопити всю Україну, а не утримати окуповані території

05 травня 2025, 08:31
Трамп: росія прагне захопити всю Україну, а не утримати окуповані території
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Політик сказав, що саме він стримав путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою росії є повне захоплення території України, а не лише утримання вже окупованих регіонів.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC.

Трампа запитали, від яких територій росії доведеться відмовитися в межах можливої мирної угоди з Україною. Політик відповів: "Від усієї України". На уточнювальне запитання, чи він має на увазі, що "росія не повинна зберегти за собою жодного окупованого клаптика української землі", Трамп пояснив свою думку:

"Ні, ні. росії довелося б відмовитися від усієї України. Бо те, чого вона насправді хоче, ‒ це вся Україна. І якби я не втрутився, вони б зараз уже билися за всю країну. росія не зацікавлена в тій смузі, яку має. Вона хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували наступ", ‒ сказав Трамп.

Політик також стверджує, що під час його президентства європейські лідери неодноразово зверталися до нього з проханням зв’язатися з очільником кремля владіміром путіним.

"Бо він не відповідав на їхні телефонні дзвінки", ‒ зазначив американський президент.

Крім того, Трамп припустив, що може підписати законопроєкт сенатора Ліндсі Грема щодо нових санкцій проти росії — у разі, якщо кремль не демонструватиме готовність до миру. Він наголосив, що Сполучені Штати зацікавлені в мирному врегулюванні війни.

"Це залежить від того, чи буде росія поводитися так, щоб прийти до миру. Ми хочемо, щоб росія і Україна дійшли згоди. Ми думаємо, що досить близькі до цього", — заявив Трамп.

Водночас він розкритикував експрезидента Джо Байдена за хаотичну політику щодо допомоги Україні. "Байден нічого не контролював. Він просто відправляв туди гроші, ніхто не мав уявлення, чому і навіщо", — сказав чинний глава Білого дому.

Нагадаємо, Трамп заявив, що мирна угода між Україною та росією може виявитися недосяжною через глибоку ворожнечу між сторонами.

війнаВладімір ПутінДональд Трампросія окупанти

Останні матеріали

Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Політика
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Переклад iPress – 05 травня 2025, 11:37
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Політика
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:49
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Політика
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:16
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Політика
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 травня 2025, 08:08
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Політика
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 01 травня 2025, 15:18
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Політика
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Переклад iPress – 01 травня 2025, 12:38
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 травня 2025, 08:35
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється