Трамп визнав складність досягнення миру між Україною і росією
Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Україною та росією може виявитися недосяжною через глибоку ворожнечу між сторонами.
Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.
На запитання щодо зусиль його адміністрації із припинення війни, Трамп визнав, що іноді був близький до того, щоб відмовитися від посередництва. "Іноді я (був) близький до цього, але ставались позитивні речі", — сказав він, додавши, що ще не виключає можливості повністю згорнути свої мирні ініціативи. "Буде час, коли я скажу: Гаразд, продовжуйте. Продовжуйте бути дурними і продовжуйте воювати".
Він зазначив, що між українськими та російськими військовими, зокрема генералами, існує "величезна ненависть", що накопичилася за три роки жорстокої війни. "Можливо, це нездійсненно... Але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси досягти цього", — зазначив Трамп.
Водночас президент США згадав, що на переговорах був досягнутий прогрес з однією зі сторін, але не з іншою. Він не уточнив, про кого саме йдеться — Україну чи росію.
Ці заяви Трампа пролунали на тлі повідомлень про зміну підходу США до врегулювання війни. У вівторок державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може відмовитися від посередницької ролі у разі відсутності прогресу. У Держдепартаменті додали, що Сполучені Штати планують зайняти менш активну позицію в мирному процесі, переглянувши свою стратегію.