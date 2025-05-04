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ПОЛІТИКА

Трамп визнав складність досягнення миру між Україною і росією

04 травня 2025, 17:50
Трамп визнав складність досягнення миру між Україною і росією
Трамп визнав, що іноді був близький до того, щоб відмовитися від посередництва.

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Україною та росією може виявитися недосяжною через глибоку ворожнечу між сторонами.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

На запитання щодо зусиль його адміністрації із припинення війни, Трамп визнав, що іноді був близький до того, щоб відмовитися від посередництва. "Іноді я (був) близький до цього, але ставались позитивні речі", — сказав він, додавши, що ще не виключає можливості повністю згорнути свої мирні ініціативи. "Буде час, коли я скажу: Гаразд, продовжуйте. Продовжуйте бути дурними і продовжуйте воювати".

Він зазначив, що між українськими та російськими військовими, зокрема генералами, існує "величезна ненависть", що накопичилася за три роки жорстокої війни. "Можливо, це нездійсненно... Але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси досягти цього", — зазначив Трамп.

Водночас президент США згадав, що на переговорах був досягнутий прогрес з однією зі сторін, але не з іншою. Він не уточнив, про кого саме йдеться — Україну чи росію.

Ці заяви Трампа пролунали на тлі повідомлень про зміну підходу США до врегулювання війни. У вівторок державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може відмовитися від посередницької ролі у разі відсутності прогресу. У Держдепартаменті додали, що Сполучені Штати планують зайняти менш активну позицію в мирному процесі, переглянувши свою стратегію.

війнаДональд Трамппереговоривійна в Україніперемир'я

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