Трамп розглядає розширення санкцій проти рф у разі невдалої розмови з путіним

У Білому домі стверджують, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни росії проти України.

Президент США Дональд Трамп не виключає розширення санкцій проти росії, якщо переговори з російським диктатором владіміром путіним у вівторок, 18 березня, не виправдають очікувань.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу у понеділок, повідомляє The Telegraph.

"Це те, що президент озвучив, і, звичайно, він готовий це зробити, якщо буде потрібно", – сказала Лівітт.

Вона також відзначила, що мир в Україні ближче, ніж будь-коли раніше.

"Ми ніколи не були ближче до мирної угоди, ніж зараз. Президент сповнений рішучості зробити це", – підкреслила вона.

Президент США Дональд Трамп планує поговорити з російським диктатором владіміром путіним у вівторок, 18 березня.

За його словами, він обговорить із путіним пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні.

"Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції", — додав Трамп, імовірно маючи на увазі переговори щодо територій України та Запорізької АЕС.

За словами Трампа, обидві сторони вже говорять про "розподіл певних активів".

"Ми хочемо подивитися, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас дуже хороші шанси", — додав Трамп.