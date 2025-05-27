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ПОЛІТИКА

Трамп розглядає зняття обмежень на удари України по території росії – ЗМІ

27 травня 2025, 15:08
Трамп розглядає зняття обмежень на удари України по території росії – ЗМІ
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
США можуть дозволити Україні бити вглиб росії.

Двоє високопоставлених західних чиновників повідомили кореспонденту Kyiv Post, що Сполучені Штати ще не зняли всіх обмежень Джо Байдена щодо ведення війни Україною, але президент Дональд Трамп "серйозно розглядає" таку можливість.

"Усі раніше накладені обмеження — незалежно від того, чи були вони вже пом’якшені, чи ні — наразі переглядаються, оскільки президент [Трамп] вважає, що нинішнє статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам у питанні примусу росії до переговорів", — сказав один із чиновників, не надавши додаткових подробиць.

Один із західних посадовців також повідомив Kyiv Post, що остаточне рішення Трампа щодо покарання росії, а також наступний етап підтримки України буде обговорюватися цього тижня під час зустрічей з німецькими чиновниками у Вашингтоні.

Вашингтонський військовий аналітик Хорхе Ріверо зазначив, що можливе послаблення обмежень Заходу на використання Україною далекобійного озброєння може означати зміну в оперативному та стратегічному вимірах війни.

Він зауважив, що раніше ці обмеження ефективно захищали критично важливі об'єкти російської військової інфраструктури та ланцюги постачання.

"Послаблення обмежень дозволить Києву завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії, включно з авіабазами, з яких запускають дрони "Герань-2" та стратегічні бомбардувальники, що систематично обстрілюють українські міста. Ця зміна політики також може дати українським силам дозвіл на ураження російських командних центрів і логістичних маршрутів у глибокому тилу рф високоточним озброєнням", — сказав він.

Ріверо додав, що "такий розвиток подій, ймовірно, ускладнить російське оперативне планування".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про зняття обмежень на дальність ударів для України з боку провідних західних країн. За його словами, Німеччина, Франція, Велика Британія та США більше не вимагають від Києва утримуватися від ударів по цілях на території росії, якщо мова йде про самозахист.

Дональд Трампудари по рфвійна

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