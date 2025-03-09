Трамп розгнівався, коли побачив фото короля Чарльза із Зеленським – ЗМІ

Король відкрито продемонстрував солідарність і Зеленським вже через день після сварки в Овальному кабінеті.

Президент США Дональд Трамп "охолов" до Британії після того, як король Чарльз зустрівся з президентом України у своєму заміському маєтку.

Про це повідомляє Daily Mail.

Журналісти зазначатють, що соратники американського президента дали зрозуміти офіційним особам Британії, що спільні фото британського короля з українським лідером змусили Трампа почуватися "менш особливим".

Раніше Чарльз надіслав Трампу запрошення відвідати Велику Британію, а у відповідь в Британії пояснили команді Трампа, що було б недоречно вказувати королю, з ким він може чи не може зустрічатися.

Король відкрито продемонстрував солідарність із Володимиром Зеленським вже через день після сварки президентів України та США в Овальному кабінеті.

А також через денб наступного дня британський король так само зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, з яким у Трампа теж вкрай напружені стосунки через розв’язану Вашингтоном торговельну війну і відверті зазіхання на суверенітет і незалежність Канади.

Проте в британському уряді наполегливо підкреслювали, що зустріч короля з українським президентом не була реакцією на сварку в Овальному кабінеті, а планувалася задовго до того. Тим паче, що ці двоє вже зустрічалися у лютому 2023 року.

Нагадаємо, що рівно тиждень тому ввечері Король Чарльз зустрівся із Зеленським.