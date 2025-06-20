Трамп розкритикував главу розвідки США за позицію щодо Ірану

Трамп різко відреагував на її нещодавні заяви у Конгресі, де вона сказала, що Іран не веде активної розробки ядерної зброї.

Директорка національної розвідки США Тулсі Ґаббард зазнала критики з боку адміністрації Дональда Трампа після публічної розбіжності в оцінках ядерної загрози з боку Ірану.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в Білому домі.

Зазначається, що Трамп різко відреагував на її нещодавні заяви у Конгресі, де вона сказала, що Іран не веде активної розробки ядерної зброї.

"Мене не цікавить, що вона сказала. Я думаю, вони дуже близькі до цього", — заявив він під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

Ці слова спричинили хвилю критики з боку прихильників MAGA у правих медіа та поставили під сумнів подальше перебування Ґаббард на посаді. Джерела CNN повідомляють про зростаюче розчарування її роботою серед співробітників Західного крила. Хоча офіційно її статус не змінено, кілька інсайдерів стверджують, що президент почав сприймати її як "поза курсом" у питаннях Близького Сходу.

Попри це, Білий дім і сама Ґаббард намагаються згладити ситуацію. Вона заявила, що "на одній сторінці" з президентом щодо Ірану, а в ODNI підкреслили, що її слова не суперечать президентським, про те, що Іран не створює зброю зараз, але "дуже близький".

Водночас CNN зазначає, що деякі співробітники розвідки не розуміють її реальної щоденної діяльності, а її активна присутність у соцмережах і численні публічні виступи створюють образ політичної постаті більше, ніж керівниці розвідки.

Ґаббард, яка до 2020 року критикувала Трампа, зокрема за вбивство іранського генерала, зараз стала постійною гостею консервативних каналів та активною фігурою в медіапросторі MAGA. При цьому вона ініціювала низку кроків, які викликали занепокоєння з боку демократів: зокрема звільнення високопосадовців ODNI, переведення президентського щоденного брифу з ЦРУ до ODNI, та створення структури для розслідувань щодо "зброїзації" розвідки.

Минулого тижня топдемократи Сенату й Палати представників звернулися до неї з вимогою пояснень щодо втручання у незалежну інспекцію та звільнень у Національній розвідувальній раді.

Наразі, за словами джерел CNN, Трамп не розглядає її звільнення, оскільки вона "не завдає шкоди", але її політичні кроки та оцінки розвідки залишаються під пильною увагою як союзників, так і критиків.

Агенція Reuters із посиланням на джерела писала, що Іран мав прямі перемовини із США після початку ударів Ізраїлю 13 червня. Відтоді спецпредставник США Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі кілька разів розмовляли телефоном — намагалися "знайти дипломатичне завершення кризи".