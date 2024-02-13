Трамп розкритикував НАТО щодо рівня допомоги Україні

Колишній президент США Дональд Трамп посилив критику щодо НАТО і рівня надання допомоги Україні.

Про це Трамп написав в соціальній мережі Truth Social.

"Ми допомагаємо Україні на понад 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО. У нас немає нікого (при владі), кого б вони поважали, і вони наполягають на тому, щоб платити набагато менше, ніж ми. Неправильно, НАТО має платити на рівні з нами, і зараз. Вони зроблять це, якщо їх правильно попросити. Якщо ні, тоді Америка передусім", - йдеться в дописі.

Він додав, що якщо він стане президентом США, то зробить НАТО "сильним", змушуючи членів Альянсу платити більше, щоб досягти цільових показників оборонних витрат у 2% ВВП.

"Коли я сказав 20 країнам, які не платили свою справедливу частку, що вони повинні платити, і сказав, що без цього ви не матимете військового захисту США, гроші потекли рікою. Після стількох років, коли США оплачували рахунки, це було прекрасне видовище. Але тепер, коли мене немає, щоб сказати: "Ви повинні платити", вони знову взялися за старе", - написав Трамп.

Ми також писали, що днями Трамп закликав не надавати допомогу Україні та Ізраїлю.