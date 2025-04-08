Трамп розкритикував росію за їх бомбардування України

Відомо, що США ведуть перемовини, як з росією, так і з Україною про потенційне мирне врегулювання.

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не подобається, що росія останнім часом посилила свої атаки на Україну.

Про це йшлося в заяві американського президента на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Мені не подобається те, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони бомбардують як божевільні просто зараз", - заявив Трамп.

За його словами, це дуже нехороша ситуація.

Американський президент додав, що США ведуть перемовини, як з росією, так і з Україною про потенційне мирне врегулювання.

"І ми ніби як наближаємось, але я не задоволений усіма бомбардуваннями, які відбуваються останній тиждень або десь так. Це жахливо", – зазначив Трамп.

Також вчора, 7 квітня, Трамп зробив нову заяву про переговори з росією.