Трамп розпочав передвиборчу кампанію

Наразі він – єдиний республіканець, який заявив про намір боротися за висування кандидатом у президенти від партії

Колишній президент США Дональд Трамп 28 січня почав проводити перші передвиборчі мітинги, передає "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Associated Press.

У Трампа заплановано два мітинги на день: один у Нью-Гемпширі, а другий - у Південній Кароліні: йдеться про штати, які серед перших проводять праймеріз Республіканської партії.

Наразі Трамп – єдиний республіканець, який заявив про намір боротися за висування кандидатом у президенти від своєї партії. Протягом найближчих місяців у нього, можливо, з'являться суперники.

Рішення брати участь у передвиборчих перегонах може прийняти губернатор Флориди Рон Десантіс, обдумують участь у праймеріз колишній віцепрезидент США Майк Пенс та експостпред США при ООН Ніккі Гейлі. Також можуть висунути свої кандидатури менш відомі республіканці.

Президентські вибори відбудуться у США у 2024 році.

Нагадаємо, що 26 січня компанія Meta заявила про намір відновить профілі Дональда Трампа у Фейсбуці та Інстаграмі.