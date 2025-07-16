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Трамп розповів, як Меланія впливає на його позицію щодо війни в Україні

16 липня 2025, 13:12
Трамп розповів, як Меланія впливає на його позицію щодо війни в Україні
Wikipedia
Він додав, що Меланія має правильну думку щодо України.

Президент США Дональд Трамп заявив про "нейтральність" своєї дружини Меланії, коментуючи вплив першої леді на його рішення щодо України.

Про це пише Clash Report, посилаючись на відеофрагмент.

Голову Білого дому попросили прокоментувати вплив першої леді на його останні рішення щодо російсько-української війни.

"Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона схожа на мене, адже вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати", – сказав Трамп. 

Він повторив, що щотижня з обох сторін гинуть 5-6-7 тисяч осіб, а також гинуть цивільні в містах і містечках.

Днями Трамп розповідав про особливості своїх розмов з путіним:

"Я йду додому і кажу першій леді: "Я сьогодні розмовляв з владіміром, у нас була чудова розмова. А вона каже: "О, справді? Але ще одне місто щойно зазнало удару", – поділився очільник Білого дому.

Також президент США неодноразово повторив своє розчарування росією.

Вчора ми писали, що у Зеленського в Білому домі з'явився союзник в особі першої леді США.

 

Дональд ТрампМеланія Трамп

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