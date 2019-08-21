Трамп скасував візит у Данію через її відмову продавати Гренландію
"Данія - воістину прекрасна країна з чудовими людьми, але через заяви прем'єрки Метте Фредеріксен про небажання обговорювати придбання Гренландії, я перенесу нашу зустріч, заплановану через два тижні, на інший час", - написав Трамп у своєму мікроблозі у Twitter в середу, 21 серпня.
Президент США подякував Фредеріксен за відвертість, яка, за його словами, "заощадила обом країнам величезну кількість витрат і зусиль", і пообіцяв домовитися про нову зустріч "коли-небудь у майбутньому". Пізніше представник Білого дому уточнив, що Трамп скасував візит до Данії, запланований на 2-3 вересня, повідомляє Deutsche Welle.
Трамп і його дружина Меланія збиралися відвідати Данію на запрошення королеви Маргрете ІІ. Планувалися двосторонні переговори і зустріч з представниками бізнесу. Трамп мав прибути в Данію після візиту в Польщу.
Нагадаємо, що данські політики з різних політичних сил вважають, що президент США Дональд Трамп повинен забути про ідею купівлі найбільшого у світі острова Гренландія у Данії.
Уряд Гренландії та данські політики заявили, що острів не продається.
На початку 20 століття США купили Данську Вест-Індію за 25 млн доларів. Зараз ця територія відома як Американські Віргінські острови.
Гренландія - найбільший острів у світі, він формально входить до складу Королівства Данії на правах автономії. 56 тисяч жителів острова живуть на узбережжі, де немає льоду.
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