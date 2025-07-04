Трамп сказав Зеленському, що хоче допомогти Україні з ППО – ЗМІ

Говорили глави держав близько 40 хвилин.

Сьогодни під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським Дональд Трамп сказав, що США хочуть допомогти Україні з протиповітряною обороною через ескалацію російських атак.

Про це информує портал Axios.

Джерела видання зазначили, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським тривала близько 40 хвилин і була присвячена переважно потребам України в протиповітряній обороні.

Одне з джерел сказало, що президент США був обізнаний щодо нещодавньої ескалації з боку рф, зокрема щодо повітряних ударів по українських містах і на лінії фронту.

"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що він перевірить, що саме було призупинено, якщо таке було", – пишуть журналісти.

За словами джерела, Трамп і Зеленський домовилися про те, що представники США і України незабаром зустрінуться для обговорення питань постачання засобів ППО та іншої зброї.

Нагадаємо, що в п’ятницю Зеленський зідзвонився з Трампом.