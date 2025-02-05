Трамп: США ведуть дуже конструктивні переговори щодо України
Президент США Дональд Трамп заявив, що США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України".
Про це він сказав на спільній з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу пресконференції, пише Голос Америки.
Глава Білого дому порівняв рівень руйнувань українських міст із ситуацією в Газі і сказав, що деякі населені пункти постраждали навіть більше.
Американський лідер назвав війну в Україні як "абсолютну бійню", яка триває майже три роки після початку широкомасштабного вторгнення рф.
За його словами, він веде переговори як з українським, так і з російським керівництвом.
"Ми ведемо дуже хороші переговори, і я думаю, що у нас це вийде. Думаю, щось буде, сподіваюся, кардинальне", - сказав Трамп.
На питання, чи буде в рамках можливого врегулювання вимога до кремля залишити окуповані території України, Трамп не відповів, але додав, що отримує звіти про втрати у війні.
Днями ми писали, що США можуть продовжувати допомогу Україні в обмін на рідкоземельні метали.