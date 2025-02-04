Трамп створює хаос, що вигідний москві – The Times

Поки Трамп свариться з американськими союзниками, Європа повинна бути уважною до підривної діяльності росії.

Оголошення Трампа про 25-відсоткові тарифи на Канаду є попередженням про те, наскільки свавільними й безпідставними можуть бути його заходи, навіть проти друзів Америки. Виправданням цього економічного нападу на союзника по НАТО є те, що фентаніл потрапляє до Сполучених Штатів через канадський кордон.

Але обсяги настільки малі, що справжнім поясненням може бути лише неприязнь президента до Канади і її незацікавленість у тому, щоб стати 51-м штатом Америки. Це радше примха, особиста примха, ніж раціональна дія.

Про це пише Вільям Хейг, ректор Оксфордського університету, а також британський політичний діяч.

Торговельні війни, які починаються з Білого дому, є фундаментально помилковою політикою. Адже долар зростає на світових ринках, і ця тенденція зробить американський експорт дорожчим і менш конкурентоспроможним для решти світу, вважає Хейг.

"Трагедія США, які так серйозно порушують відносини з власними союзниками, полягає в тому, що будь-хто, хто хоче послабити західні демократії, може розслабитися. Китай з радістю скористається моральною перевагою, поки країни з економікою, що розвивається, страждатимуть від торговельної політики Трампа. А путін намагатиметься закріпити свою перевагу в Україні", — пише ректор.

Крім того, автор зазначає, що паралельно москва вдосконалює нову стратегію, як занурювати в хаос або підкоряти вільні суспільства, працюючи з усе більшою кількістю країн.