Трамп своїм указом заблокував навчання в Гарварді майбутній королеві Бельгії

Єлизавета вивчає в Гарварді державну політику за дворічною магістерською програмою

Білий дім анулював престижному Гарвардському університету право приймати на навчання студентів-іноземців, серед яких 23-річна принцеса Єлизавета, майбутня королева Бельгії.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

"Принцеса Єлизавета щойно завершила свій перший рік на посаді. Вплив рішення Трампа стане зрозумілішим лише найближчими днями/тижнями. Наразі ми розслідуємо ситуацію", – заявила речниця бельгійського королівського палацу Лоре Вандорн.

Єлизавета вивчає в Гарварді державну політику за дворічною магістерською програмою, яка розширює кругозір студентів та вдосконалює їхні навички для "успішної кар’єри на державній службі".

Принцеса - найстарша з чотирьох дітей короля Філіпа і королеви Матильди, тому за бельгійськими законами вона є першою в черзі на бельгійський престол. До вступу до Гарварду вона отримала ступінь з історії та політології в Оксфордському університеті.

Проте після указу адміністрації Трампа не факт, що принцесі Бельгії та іншим іноземцям доведеться забути про престижний диплом Гарварду.

Вчора ми такоє писали, що Гарвард подав до суду на Трампа через заборону приймати іноземних студентів.