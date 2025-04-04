Трамп та путін можуть провести нову телефонну розмову до вихідних

Водночас остаточного рішення ще не прийнято.

Президент США Дональд Трамп та диктатор росії владімір путін можуть провести телефонну розмову напередодні або після вихідних.

Про це пише Politico.

Видання зазначає, що такі терміни розмови лідерів країн назвали джерела у Лондоні та Берліні.

"Очікується, що ще одна телефонна розмова Трампа та путіна відбудеться до або після вихідних, але, як завжди з Трампом, нічого не вирішено", - йдеться у повідомленні.

Раніше NBC News, посилаючись на слова чиновників адміністрації американського президента, повідомило, що наразі телефонна розмова між Дональдом Трампом і владіміром путіним не запланована. При цьому найближче оточення президента США радить йому не розмовляти з путіним, поки той не візьме на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню у війні проти України.