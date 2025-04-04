Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп та путін можуть провести нову телефонну розмову до вихідних

04 квітня 2025, 11:27
Трамп та путін можуть провести нову телефонну розмову до вихідних
Фото: The Washington Post
Водночас остаточного рішення ще не прийнято.

Президент США Дональд Трамп та диктатор росії владімір путін можуть провести телефонну розмову напередодні або після вихідних.

Про це пише Politico.

Видання зазначає, що такі терміни розмови лідерів країн назвали джерела у Лондоні та Берліні.

"Очікується, що ще одна телефонна розмова Трампа та путіна відбудеться до або після вихідних, але, як завжди з Трампом, нічого не вирішено", - йдеться у повідомленні.

Раніше NBC News, посилаючись на слова чиновників адміністрації американського президента, повідомило, що наразі телефонна розмова між Дональдом Трампом і владіміром путіним не запланована. При цьому найближче оточення президента США радить йому не розмовляти з путіним, поки той не візьме на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню у війні проти України.

Владімір ПутінДональд Трампрозмова

Останні матеріали

Повне божевілля світової політики. Позерство та особиста вигода, які керують політикою США – Ендрю Таннер
Політика
Повне божевілля світової політики. Позерство та особиста вигода, які керують політикою США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 12:34
Прем'єрка Італії Мелоні намагається утримати коаліцію. Чи збирається вона підтримувати Україну та переозброєння ЄС? – Politico
Політика
Прем'єрка Італії Мелоні намагається утримати коаліцію. Чи збирається вона підтримувати Україну та переозброєння ЄС? – Politico
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 00:33
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Політика
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 16:14
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Політика
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 12:17
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Політика
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 06:32
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Політика
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 16:23
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Cуспільство
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 12:48
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Політика
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 08:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється