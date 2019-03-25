Трамп таки підписав декларацію про визнання Голанських висот територією Ізраїлю

Під час заходу президент США заявив, що це визнання мало статися "багато десятиліть тому"

Президент США Дональд Трамп офіційно визнав Голанські висоти територією Ізраїлю: він підписав відповідну декларацію.

Документ глава американської держави підписав у Білому домі в присутності прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

В ЄС повідомили, що не визнають Голанські висоти територією Ізраїлю, попри рішення США.

Нагадаємо, що Голанські висоти — спірна територія, яку своєю вважають Сирія та Ізраїль. До 1967 року вони входили до складу сирійської провінції Кунейтра, але ізраїльська армія захопила більшу частину цієї території під час Шестиденної війни в червні 1967 року. З тих пір сирійські та ізраїльські сили розділяє демілітаризована лінія.

В 1981 році Кнесет (парламент) Ізраїлю ухвалив закон "Про Голанські висоти", який проголошує суверенітет країни над ними. Проте міжнародна спільнота не визнала цей документ, зокрема Рада Безпеки ООН визнала закон недійсним та таким, що не має міжнародної юридичної сили.

На цей час на Голанських висотах проживає 30 тисяч ізраїльтян.