ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп має намір відвідати Францію в червні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп у червні відвідає Великобританію і Францію
Президент США зустрінеться з Еммануелем Макроном і Терезою Мей
Фото: EPA
У заяві Білого дому наголошується, що президент США з дружиною 6 червня відправляться до Франції і зустрінуться з Макроном, повідомляє Reuters.
Перед цим, 3-5 червня, Трамп також відвідає Великобританію, де він і його дружина Меланія зустрінуться з королевою Єлизаветою і прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей.
Також, Президент України Петро Порошенко заявив, що лідери Німеччини Ангела Меркель і Франції Еммануель Макрон погодились провести зустріч у нормандському форматі після президентських виборів в Україні.
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