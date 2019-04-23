Трамп у червні відвідає Великобританію і Францію

Президент США Дональд Трамп має намір відвідати Францію в червні.

У заяві Білого дому наголошується, що президент США з дружиною 6 червня відправляться до Франції і зустрінуться з Макроном, повідомляє Reuters.

Перед цим, 3-5 червня, Трамп також відвідає Великобританію, де він і його дружина Меланія зустрінуться з королевою Єлизаветою і прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей.

Також, Президент України Петро Порошенко заявив, що лідери Німеччини Ангела Меркель і Франції Еммануель Макрон погодились провести зустріч у нормандському форматі після президентських виборів в Україні.