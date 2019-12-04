Меркель і Макрон підтримали проведення зустрічі нормандської четвірки після виборів, - Порошенко

"Ми отримали абсолютно чітке повідомлення, що відразу після мого переобрання - ми переконані, що відкривається вікно можливостей - буде скликано засідання на найвищому рівні нормандського формату"

Президент України Петро Порошенко заявив, що лідери Німеччини Ангела Меркель і Франції Еммануель Макрон погодились провести зустріч у нормандському форматі після президентських виборів в Україні.

"Ми отримали абсолютно чітке повідомлення, що відразу після мого переобрання - ми переконані, що відкривається вікно можливостей - буде скликано засідання на найвищому рівні нормандського формату", сказав Порошенко, повідомляє "Громадське".

За словами українського президента, найімовірніше, зустріч відбудеться у Франції, у п'яту річницю створення нормандського формату.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила невдоволення тим, що на Донбасі досі не вдалося встановити повноцінний режим припинення вогню.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко 12 квітня приїхав до резиденції президента Франції Еммануеля Макрона для зустрічі з ним та зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.