ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко приїхав до резиденції президента Франції Еммануеля Макрона для зустрічі з ним.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко приїхав до Єлисейського палацу для зустрічі з Макроном
Президента України також вітала Республіканська гвардія Франції
Фото:Facebook
На ганку паризької резиденції українського лідера зустрів Президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє "Укрінформ".
За протоколом, Президента України також вітала Республіканська гвардія Франції.
Глави держав пройшли до палацу для проведення зустрічі.
За програмою візиту Порошенка до Парижа також запланована його зустріч з представниками ЗМІ.
Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном.
Також, президент Петро Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Вони підтримали припинення вогню на Донбасі на Великдень.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 04 2019 19:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У мережі опублікували нове відео із Зеленським, вантажівкою та кокаїном
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
No articles