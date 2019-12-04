Порошенко приїхав до Єлисейського палацу для зустрічі з Макроном Президента України також вітала Республіканська гвардія Франції

Президент України Петро Порошенко приїхав до резиденції президента Франції Еммануеля Макрона для зустрічі з ним.

Фото:Facebook

На ганку паризької резиденції українського лідера зустрів Президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє "Укрінформ". За протоколом, Президента України також вітала Республіканська гвардія Франції. Глави держав пройшли до палацу для проведення зустрічі. За програмою візиту Порошенка до Парижа також запланована його зустріч з представниками ЗМІ. Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. Також, президент Петро Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Вони підтримали припинення вогню на Донбасі на Великдень.

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