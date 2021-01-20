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Трамп в останні години президентства помилував 73 особи

У США Дональд Трамп в останні години свого президентства помилував 73 особи та пом’якшив покарання ще для 70-ти.
Трамп в останні години президентства помилував 73 особи Фото: reuters.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Білого дому.

Зазначається, що Трамп, зокрема, помилував свого ексрадника Стіва Беннона. Його обвинувачували у шахрайстві, пов’язаному з "участю у політичному проєкті". У пресрелізі Білого дому вказується, що Беннон був "важливим лідером консервативного руху і відомий своєю політичною кмітливістю".

Беннон працював радником Трампа з 20 січня по 18 серпня 2017 року.

20 серпня 2020 року прокуратура Південного округу Нью-Йорка висунула обвинувачення Беннону. Він був одним із чотирьох осіб, яким висунули обвинувачення у шахрайстві за причетність до збору коштів на будівництво стіни на американсько-мексиканському кордоні на суму понад 25 мільйонів доларів. Їх підозрюють в обмані сотні тисяч донорів, які пожертвували гроші на вказаний проєкт.

Також до списку помилуваних входить підприємець Еліот Бройді, який збирав кошти для кампанії Трампа і торік визнав себе винним в порушенні іноземних законів про лобіювання. 

Серед інших помилуваних - репер Lil Wayne, який визнав себе винним у зберіганні зброї та наркотиків у Маямі, та ексмер Детройта Кваме Кілпатрік, який відбував 28-річний тюремний термін за обвинуваченням в корупції.

Варто зазначити, що засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа у списку немає.

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20 01 2021 10:47
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