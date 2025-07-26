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ПОЛІТИКА

Трамп веде переговори про припинення вогню між Камбоджею і Таїландом

26 липня 2025, 20:36
Трамп веде переговори про припинення вогню між Камбоджею і Таїландом
Фото: ap.org
Трамп стежить за перебігом перемовин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що активно працює над мирним врегулюванням ситуації між Камбоджею та Таїландом.

Про це він повідомив 26 липня у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, він вже провів окремі телефонні переговори з прем’єр-міністрами обох країн. Під час розмов сторони висловили готовність домовитися про припинення вогню.

"І Камбоджа, і Таїланд прагнуть досягти якнайшвидшого миру", – підкреслив Трамп. Він зазначив, що контакти тривають, і він особисто стежить за перебігом переговорів.

Політик також нагадав, що США ведуть перемовини з Камбоджею та Таїландом щодо економічного співробітництва, однак Вашингтон утримається від підписання будь-яких угод до стабілізації ситуації на кордоні.

"Поки тривають бойові дії, не буде жодної торгової угоди. Та якщо мир буде досягнутий, ми зможемо укласти вигідні домовленості з обома державами", – зазначив Трамп.

Він також висловив сподівання, що Камбоджа та Таїланд знайдуть порозуміння, яке дозволить побудувати тривалі добросусідські відносини: "Це велика честь – допомагати у пошуку миру. Гадаю, у них усе вийде".

Конфлікт між Таїландом і Камбоджею різко загострився після стрілянини на кордоні, де військові обох країн звинуватили один одного у провокації. За даними Бангкоку, саме камбоджійці першими відкрили вогонь, однак Пномпень це відкидає.

Дональд ТрампКамбоджаТаїландпереговори

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