Йдеться про спірну ділянку на прикордонні.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Камбоджі, оприлюдненій 24 липня.

"МЗС Королівства Камбоджа бажає повідомити міжнародну спільноту, що з самого ранку 24 липня 2025 року тайські збройні сили здійснили неспровоковані, заздалегідь сплановані та навмисні напади на камбоджійські позиції вздовж прикордонних районів", - заявили у відомстві.

У Камбоджі закликали Таїланд припинити бойові дії, відвести війська та повернутися до переговорного процесу для мирного врегулювання конфлікту.

Водночас Пномпень наголосив, що залишає за собою право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

"Камбоджа підтверджує свою відданість миру й діалогу, однак вживатиме всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, територіальної цілісності та безпеки громадян", - додали там.

Проте уряд Таїланду стверджує, що Камбоджа застосувала артилерію і За словами тайських військових, першими стріляти почали камбоджійці.

Тоді як в Камбоджі ж наполягають, що першими відкрили вогонь саме тайські солдати. Сутичка сталася поблизу стародавніх храмів у прикордонній зоні.

Голова округу Кабчейнг у провінції Сурін у Таїланді Суттірот Чароентханасак заявив, що снаряд потрапив у житловий будинок, через що загинули двоє людей.

Відомо, що тайська армія підняла у повітря винищувачі F-16. Один із літаків знищив військову мету на території Камбоджі, стверджують в армії Таїланду.

Країна закрила всі пункти пропуску на кордоні з Камбоджею.