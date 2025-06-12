Трамп відкритий до діалогу з Кім Чен Ином – Білий дім

В цей же час Південна Корея намагається зменшити критику режиму Кіма.

Президент США Дональд Трамп відкритий до діалогу з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Bloomberg.

"Президент залишається відкритим до спілкування з Кім Чен Ином, і він хотів би побачити прогрес, який був досягнутий на саміті в Сінгапурі", - сказала Левітт журналістам.

Новий заклик до діалогу звучить в моент, коли союзник США Південна Корея намагається зменшити напруженість на Корейському півострові після інавгурації нового президента Лі Чже Мьона.

Першим кроком Лі на посаді президента стало призупинення трансляції гучномовців з критикою режиму Кіма поблизу кордону на цьому тижні.

У відповідь Північна Корея наступного дня припинила створювати на кордоні звуки, які нагадують вибухи, що раніше дуже турбувало південнокорейських мешканців.

Крім того, кілька днів тому новообраний президент Південної Кореї і лідер Китаю домовилися про тіснішу співпрацю.