Трамп відмовив Україні в ППО навіть за $50 млрд – Bild

Трамп зацікавлений у переговорах із російським диктатором путіним більше, ніж у заробітку на постачанні зброї Україні.

Президент США Дональд Трамп відкинув угоду з Україною на 50 млрд доларів і відмовився постачати Києву зброю, зокрема ЗРК, навіть за гроші від ЄС.

Про це пише видання Bild.

Видання зазначає, що Трамп зацікавлений у переговорах із російським диктатором путіним більше, ніж у заробітку на постачанні зброї Україні.

Щоб запобігти новим трагедіям через обстріли з боку рф, як на дитячому майданчику в Кривому Розі та в центрі Сум за останні два тижні, Україна терміново потребує нових систем протиповітряної оборони. 35 людини загинули, понад 100 були поранені, коли росія атакувала Суми балістичними ракетами у Вербну неділю.

"Очевидно, чинному президенту США настільки важливі досі безрезультатні переговори з воєнним злочинцем владіміром путіним, що він навіть не хоче заробити гроші на обороні України", – пише Bild.

Раніше на запитання журналіста, чи хоче він продавати Україні нові ракети ППО, Трамп відповів у Білому домі: "Знаєте, він завжди хоче купити ракети. Але дивіться, якщо ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете її виграти. Ви не можете почати війну проти противника, який у 20 разів більший, і потім сподіватися, що хтось дасть вам ракети".

"Своїми словами Трамп не лише викликав обурення, оскільки знову, видається, переплутав нападника і жертву російської агресії — економічно це рішення також виглядає суперечливо", – йдеться в статті.

Експорт озброєння міг би принести великі прибутки економіці США. В Україні відмова Вашингтона викликала обурення. Це показує, що США не зацікавлені в тому, щоб “покласти край кровопролиттю”, як неодноразово заявляв Трамп. Натомість, за словами спостерігачів і активістів, політика Трампа ще більше підживлює агресивну війну проти України.

Також у випадку з угодою про мінерали, видається, що Трампу йдеться не насамперед про гроші, а радше про символізм. Як повідомляє Bloomberg, США тепер хочуть лише 100 мільярдів замість попередніх 300 мільярдів "повернень" за попередню допомогу, які мають бути покриті прибутками від мінералів.

Оскільки тільки США виробляють ракети Patriot, і президент Трамп ще до вступу на посаду чітко дав зрозуміти, що більше не надаватиме Україні безоплатну допомогу, президент України Володимир Зеленський, хотів купити сотні ракет Patriot зі США за фінансової підтримки ЄС та коштом заморожених російських активів.

Загалом на це було б виділено 50 мільярдів доларів (44 мільярди євро), сказав Зеленський три дні тому.

"Дайте нам пакет, що включає і протиповітряну оборону, і інші відповідні інструменти – ми за це заплатимо", – цитує видання.