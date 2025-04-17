Трамп відмовився від ізраїльського удару по Ірану – NYT
Уряд Ізраїлю розробив плани атаки на іранські ядерні об'єкти, які потребували б допомоги США, але у деяких чиновників адміністрації виникли сумніви.
Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на посадовців адміністрації та інших осіб.
Тому президент США Дональд Трамп відхилив ідею удару Ізраїлем по іранських ядерних об'єктах.
Він надав перевагу дипломатичному підходу і переговорам з Іраном щодо обмеження його ядерної програми.
Видання додає, що Ізраїль розробив план удару в травні.
Їх метою було відтермінувати здатність Ірану розробити ядерну зброю на рік або більше.
Журналісти також пишуть, що допомога США була необхідна не лише для захисту Ізраїлю від відповіді Ірану, але й для забезпечення ефективності атаки.
Після місяців внутрішніх дискусій Трамп ухвалив рішення на користь дипломатії, а не військових дій.
В кінці тижня США та Іран провели переговори в Омані – вперше за часів адміністрації Трампа, включаючи його перший президентський термін 2017-2021 років.
Раніше ми повідомляли, що США пропонують Ірану передати збагачений уран росії.