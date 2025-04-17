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Трамп відмовився від ізраїльського удару по Ірану – NYT

17 квітня 2025, 09:02
Трамп відмовився від ізраїльського удару по Ірану – NYT
Фото: DW
Ізраїль розробив план удару в травні.

Уряд Ізраїлю розробив плани атаки на іранські ядерні об'єкти, які потребували б допомоги США, але у деяких чиновників адміністрації виникли сумніви.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на посадовців адміністрації та інших осіб. 

 Тому президент США Дональд Трамп відхилив ідею удару Ізраїлем по іранських ядерних об'єктах. 

Він надав перевагу дипломатичному підходу і переговорам з Іраном щодо обмеження його ядерної програми.

Видання додає, що Ізраїль розробив план удару в травні. 

Їх метою було відтермінувати здатність Ірану розробити ядерну зброю на рік або більше.

Журналісти також пишуть, що допомога США була необхідна не лише для захисту Ізраїлю від відповіді Ірану, але й для забезпечення ефективності атаки.

Після місяців внутрішніх дискусій Трамп ухвалив рішення на користь дипломатії, а не військових дій.

В кінці тижня США та Іран провели переговори в Омані – вперше за часів адміністрації Трампа, включаючи його перший президентський термін 2017-2021 років.

Раніше ми повідомляли, що США пропонують Ірану передати збагачений уран росії.

 

СШАІзраїльІран

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