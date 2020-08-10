Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Байденом
Президент США Дональд Трамп заявив, що не братиме участі в наступних дебатах з Джо Байденом.
Про це Трамп сказав у інтерв’ю Fox Business у четвер, повідомляє "Європейська правда".
Його заява пролунала всього через кілька хвилин після того, як комісія з президентських дебатів оголосила, що наступний раунд дебатів 15 жовтня буде віртуальним.
"Комісія змінила стиль дебатів, і він для нас неприйнятний", - сказав Трамп під час інтерв’ю.
Він додав, що "легко переміг Байдена в перших дебатах", та розраховував повторити це під час других.
"Я не збираюся витрачати свій час на віртуальні дебати", - сказав Трамп, назвавши такий формат "смішним".
"Вони намагаються захистити Байдена. Кожен намагається", - додав президент США.
Комісія пояснила своє рішення не влаштовувати персональні дебати потребою охорони здоров'я та безпеки всіх учасників.
Безпека проведення дебатів опинилась під питанням після того, як минулого тижня у Трампа підтвердили COVID-19.
Президент був госпіталізований в медичний центр Волтера Ріда, але вже повернувся в Білий дім. Його лікар каже, що у Трампа немає симптомів вже понад добу.
Трамп заявляв, що з нетерпінням чекає дебатів з Байденом на сцені в Маямі, і що "це буде чудово". Байден стверджував, що готовий дебатувати поруч з Трампом, якщо лікарі дадуть на це добро.
Нагадаємо, що Байден на 10% випереджає Трампа за місяць до голосування
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