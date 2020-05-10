Вибори у США: Байден на 10% випереджає Трампа за місяць до голосування

Перевага Байдена над Трампом в 10 пунктів це на 1-2 пункти вище, ніж за останні кілька тижнів, хоча це збільшення все ще знаходиться в межах точності опитування - плюс-мінус 5 процентних пунктів.

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає свого суперника від республіканців чинного главу держави Дональда Трампа на 10%.

Про це свідчать дані опитування Reuters/Poll Ipsos, повідомляє "Європейська правда".

Серед тих дорослих, які, як очікується, будуть голосувати на виборах 3 листопада, опитування показало, що 51% підтримають Байдена, а 41% заявили, що проголосують за Трампа. Ще 4% вибрали іншого кандидата, ще 4% заявили, що не визначились з вибором.

Перевага Байдена над Трампом в 10 пунктів це на 1-2 пункти вище, ніж за останні кілька тижнів, хоча це збільшення все ще знаходиться в межах точності опитування - плюс-мінус 5 процентних пунктів.

За місяць до виборів Байден зберіг перевагу в загальнонаціональному голосуванні. Але для того, щоб стати президентом, кандидат повинен перемогти в достатній кількості штатів, щоб виграти Колегію вибірників, а опитування в найбільш конкурентних штатах показують, що Трамп майже так само популярний, як Байден.

Більшість американців як і раніше глибоко стурбовані коронавірусом, і опитування показало, що 65%, в тому числі 9 з 10 зареєстрованих демократів і 5 з 10 зареєстрованих республіканців, згодні з тим, що "якби президент Трамп поставився до коронавірусу більш серйозно, він, ймовірно, не заразився б".

Тільки 34% заявили, що вони думають, що Трамп каже їм правду про коронавірус, в той час як 55% заявили, що це не так, а 11% не впевнені.

З опитаних 57% американців заявили, що вони не схвалюють реакцію Трампа на пандемію COVID-19 в цілому, що приблизно на 3 пункти вище, ніж в опитуванні, проведеному в кінці минулого тижня.

Американці також в значній мірі підтримують обмеження президентської кампанії 2020 року, щоб забезпечити загальну безпеку.

67% американців хочуть припинити мітинги з особистою участю кандидатів, а 59% вважають, що президентські дебати слід відкласти до тих пір, поки Трамп не видужає від коронавірусу.

Нагадаэмо, що розрив між Байденом і Трампом на виборах президента США збільшився