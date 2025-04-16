Трамп відповів Байдену: "Сонний Джо" впустив до США вбивць і наркоторговців

Він вкотре назвав Байдена "найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів".

Президент США Дональд Трамп різко відповів на публічну критику Джо Байдена, назвавши його "сонним Джо" і "найгіршим президентом в історії".

У своїй соцмережі Truth Social Трамп розкритикував імміграційну політику Байдена, заявивши, що той "відкрив кордони для мільйонів злочинців, убивць, наркоторговців та пацієнтів психлікарень".

"Тепер доведеться їх вигнати — ось чому мене обрали", — додав Трамп, знову використавши гасло своєї кампанії: "Зробімо Америку знову великою!"

Раніше Байден уперше після завершення каденції виступив публічно на конференції в Чикаго. Він звинуватив адміністрацію Трампа у скороченні соціального страхування, що, за його словами, залишило мільйони американців у невизначеності щодо майбутніх виплат. Управління соцзабезпечення вже звільнило тисячі працівників і готується до нової хвилі скорочень.