Трамп відправив Джона Болтона у відставку

"Я попросив Джона піти у відставку, що він і зробив сьогодні вранці. Я дуже вдячний Джону за його службу. Наступного тижня я назву нового радника з національної безпеки"

Президент США Дональд Трамп відправив свого радника з національної безпеки Джона Болтона у відставку через те, що не погоджувався з багатьма його ініціативами.

"Я поінформував Джона Болтона минулої ночі, що його послуги в Білому домі більше не потрібні. Я категорично не згоден з багатьма його пропозиціями, як і інші в адміністрації", - повідомив глава Білого дому на своїй офіційній твіттер-сторінці.

"Тому я попросив Джона піти у відставку, що він і зробив сьогодні вранці. Я дуже вдячний Джону за його службу. Наступного тижня я назву нового радника з національної безпеки", - написав Трамп.

Нагадаємо, що Міністр праці США Александер Акоста в п'ятницю, 12 липня, подав у відставку через скандал навколо фінансиста Джеффрі Епштейна.