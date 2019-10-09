CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп відправив свого радника з національної безпеки Джона Болтона у відставку через те, що не погоджувався з багатьма його ініціативами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп відправив Джона Болтона у відставку
"Я попросив Джона піти у відставку, що він і зробив сьогодні вранці. Я дуже вдячний Джону за його службу. Наступного тижня я назву нового радника з національної безпеки"
Фото: reuters.com
"Я поінформував Джона Болтона минулої ночі, що його послуги в Білому домі більше не потрібні. Я категорично не згоден з багатьма його пропозиціями, як і інші в адміністрації", - повідомив глава Білого дому на своїй офіційній твіттер-сторінці.
"Тому я попросив Джона піти у відставку, що він і зробив сьогодні вранці. Я дуже вдячний Джону за його службу. Наступного тижня я назву нового радника з національної безпеки", - написав Трамп.
Нагадаємо, що Міністр праці США Александер Акоста в п'ятницю, 12 липня, подав у відставку через скандал навколо фінансиста Джеффрі Епштейна.
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10 09 2019 22:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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