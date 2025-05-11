Трамп відреагував на заяву путіна: Уявіть, якщо ця "кривава баня" нарешті закінчиться

За його словами, це буде зовсім новий і набагато кращий світ.

Президент США Дональд Трамп після заяви глави кремля Володимира путіна написав про "потенційно великий день" для України і росії та про завершення війни.

Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social.

"Потенційно великий день для росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, якщо ця нескінченна "кривава баня" нарешті, сподіваємось, закінчиться. Це буде зовсім новий і набагато кращий світ.

Я продовжу працювати з обома сторонами, щоб це сталося. США хоче натомість зосередитися на Відбудові та Торгівлі. Величезний тиждень попереду!", - йдеться в дописі.

Проте глава Білого дому не уточнив, він відреагував на обидві події, чи на одну з них. Адже вчора також до Києва прибувала делекація "рішучих".

Сьогодні вночі путін пропонує прямі переговори з Україною у Стамбулі.