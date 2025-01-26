Трамп впевнений, що США "отримають Гренландію"

Трамп в останні тижні знову виявив інтерес до придбання автономної данської території і тепер дає зрозуміти, що його наміри серйозні.

Президент США Дональд Трамп вірить у те, що Сполучені Штати отримають контроль над Гренландією, заявивши, що це важливо для "свободи світу".

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, його слова наводить BBC.

Трамп в останні тижні знову виявив інтерес до придбання автономної данської території і тепер дає зрозуміти, що його наміри серйозні.

"Я думаю, що ми отримаємо її (Гренландію)", – сказав він журналістам в суботу, додавши, що 57 тисяч жителів острова нібито прагнуть цього. "Я думаю, що люди хочуть бути з нами", – сказав Трамп.

"Я не знаю, які претензії на нього має Данія, але було б дуже недружнім актом, якби вони не дозволили цьому статися, тому що це для захисту вільного світу", – додав він.

"Я думаю, що ми отримаємо Гренландію, тому що це пов'язано зі свободою світу… Це не має нічого спільного зі Сполученими Штатами, окрім того, що ми єдині, хто може забезпечити свободу. Вони не можуть", – продовжив Дональд Трамп.

Його коментарі з'явилися після повідомлень про те, що під час жорсткої телефонної розмови з Трампом минулого тижня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наполягала на тому, що Гренландія не продається.

Видання Financial Times процитувала анонімного європейського посадовця, який назвав розмову Трампа і Фредеріксен "жахливою". Інший посадовець заявив, що інтерес Трампа до придбання Гренландії є "серйозним і потенційно дуже небезпечним".