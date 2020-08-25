Трамп вважає можливою перемогу над коронавірусом без вакцини

На початку серпня господар Білого дому не виключив, що вакцина проти COVID-19 може бути створена в США ще до президентських виборів

Він додав, що три потенційні вакцини проходять останній етап клінічних випробувань. "І ми очікуємо, що вакцина буде доступна до кінця року, а можливо, набагато раніше", - сказав американський лідер.

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що країна зможе позбутися коронавірусу, незалежно від того, буде у неї вакцина чи ні. Про це він сказав під час зустрічі з прихильниками в Північній Кароліні, пише "Інтерфакс-Україна".

"І це станеться швидше, ніж люди думають, з вакцинами та навіть без них. Це відбувається", - зазначив Трамп.

Він додав, що три потенційні вакцини проходять останній етап клінічних випробувань. "І ми очікуємо, що вакцина буде доступна до кінця року, а можливо, набагато раніше", - сказав американський лідер.

На початку серпня господар Білого дому не виключив, що вакцина проти COVID-19 може бути створена в США ще до президентських виборів. Пізніше газета The Financial Times з посиланням на джерела написала, що адміністрація Трампа розглядає можливість прискореного впровадження в країні британської вакцини від коронавірусу. За даними видання, її можуть дозволити застосовувати в Сполучених Штатах вже в жовтні, до виборів, якщо вона успішно пройде випробування.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах за період пандемії було виявлено 5 млн 739 тис. 724 інфікованих, померли 177 тис. 252 людини, одужали більше ніж 2 млн.