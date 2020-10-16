Трамп вважає себе другим після Ісуса Христа за популярністю у світі
"Якось мені хтось сказав: "Ви найвідоміша людина у світі наразі". Я відповів, що це не так. А мої співрозмовники поцікавилися: "І хто ж більш відомий?". І я відповів: Ісус Христос", - розповів Трамп на мітингу у Грінвіллі (штат Північна Кароліна). Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"
"І якщо подивитися на небо, то стане зрозуміло, що він (Ісус Христос - ІФ) лідирує з великим відривом", - додав президент США.
Трамп, оправився після коронавірусу, нині фактично щодня відвідує різні штати й проводить мітинги в рамках передвиборної кампанії. У своїх виступах перед прихильниками він традиційно критикує свого опонента, кандидата від демократів Джо Байдена.
Президентські вибори в США заплановано на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперником буде демократ - колишній віце-президент США Джо Байден.
Нагадаємо, що раніше Трамп провів перший передвиборчий мітинг відтоді, коли стало відомо про його зараження COVID-19
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