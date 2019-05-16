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Іран захоче розмовляти найближчим часом, - Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Іран намагатиметься провести переговори зі Сполученими Штатами, і відкинув повідомлення, нібито в його адміністрації є розбіжності щодо політики відносно Тегерана
Ці заяви Трампа оприлюднені після його коментарів 9 травня про те, що він не виключає військового протистояння з Іраном.
Іран захоче розмовляти найближчим часом, - Трамп Фото: cnn.com

"Я впевнений, що Іран захоче розмовляти найближчим часом", – написав Трамп у Twitter, йдеться у "Радіо Свобода".

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив 16 травня в Токіо, що його країна демонструє "максимальну стриманість" після виходу США з ядерної угоди і додав, що "ескалація з боку Сполучених Штатів є неприйнятною".

Державний департамент США раніше цього тижня наказав усім державним службовцям, які не пов’язані з екстреними службами, залишити Ірак на тлі загострення відносин з сусіднім Іраном, повідомляє посольство США в Багдаді.

Нагадаємо, що 15 травня Іран офіційно перестає виконувати зобов'язання за ядерною угодою, та напередодні  Іран відмовився від частини зобов'язань щодо ядерної угоди

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16 05 2019 10:20
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