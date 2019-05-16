Іран захоче розмовляти найближчим часом, - Трамп Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Іран намагатиметься провести переговори зі Сполученими Штатами, і відкинув повідомлення, нібито в його адміністрації є розбіжності щодо політики відносно Тегерана

Ці заяви Трампа оприлюднені після його коментарів 9 травня про те, що він не виключає військового протистояння з Іраном.

Фото: cnn.com

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