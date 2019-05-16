Іран захоче розмовляти найближчим часом, - Трамп
"Я впевнений, що Іран захоче розмовляти найближчим часом", – написав Трамп у Twitter, йдеться у "Радіо Свобода".
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив 16 травня в Токіо, що його країна демонструє "максимальну стриманість" після виходу США з ядерної угоди і додав, що "ескалація з боку Сполучених Штатів є неприйнятною".
Державний департамент США раніше цього тижня наказав усім державним службовцям, які не пов’язані з екстреними службами, залишити Ірак на тлі загострення відносин з сусіднім Іраном, повідомляє посольство США в Багдаді.
Нагадаємо, що 15 травня Іран офіційно перестає виконувати зобов'язання за ядерною угодою, та напередодні Іран відмовився від частини зобов'язань щодо ядерної угоди.
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