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Іран відмовився від частини зобов'язань щодо ядерної угоди

Таке рішення ухвалила Рада національної безпеки Ірану
Іран відмовився виконувати частину зобов'язань, прописаних в міжнародній ядерній угоді 2015 року, з якої у 2018-му вийшли США.
Іран відмовився від частини зобов Фото: AFP

Іран планує 60 днів ігнорувати зобов'язання щодо обмежень на запаси збагаченого урану, інформує агентство IRNA.

Президент Хасан Рухані заявив, що буде зберігати запаси збагаченого урану в країні, а не продавати їх за кордоном, повідомляє BBC. Він також погрожував відновити виробництво вищого збагаченого урану за 60 днів.

Іран поінформував решту учасників угоди - Францію, Німеччину, Росію, Китай та Велику Британію про своє рішення. У відповідь французький міністр оборони Флоренс Парлі повідомив французькому радіо, що європейські держави роблять усе можливе, щоб угода продовжувала діяти, але, можливо, не передбачала б санкцій.

Іран оголосив своє рішення після того, як держсекретар США Майк Помпео здійснив позаплановий візит до Іраку.

Укладена у 2015 році угода була спрямована на стримування ядерних амбіцій Ірану в обмін на санкційне полегшення, але напруга в Ірані та США зросла після того, як Вашингтон вийшов з угоди.

Нагадаємо, 8 травня 2018 року, президент США Дональд Трамп заявив під час виступу в Білому домі, що Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди з Іраном і відновлять санкції проти нього.

21 травня держсекретар США Майк Помпео оголосив про "найжорсткіші санкції в історії" і "безпрецедентний фінансовий тиск на режим в Ірані". Водночас він додав, що Іран може уникнути дії цих обмежувальних заходів, за умови згоди на "значні зміни". До таких змін належить готовність укласти нову, набагато жорсткішу угоду щодо іранської ядерної програми, котра матиме значно більші обмеження.

 

 

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08 05 2019 11:28
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