Іран відмовився від частини зобов'язань щодо ядерної угоди

Іран відмовився виконувати частину зобов'язань, прописаних в міжнародній ядерній угоді 2015 року, з якої у 2018-му вийшли США.

Іран планує 60 днів ігнорувати зобов'язання щодо обмежень на запаси збагаченого урану, інформує агентство IRNA.

Президент Хасан Рухані заявив, що буде зберігати запаси збагаченого урану в країні, а не продавати їх за кордоном, повідомляє BBC. Він також погрожував відновити виробництво вищого збагаченого урану за 60 днів.

Іран поінформував решту учасників угоди - Францію, Німеччину, Росію, Китай та Велику Британію про своє рішення. У відповідь французький міністр оборони Флоренс Парлі повідомив французькому радіо, що європейські держави роблять усе можливе, щоб угода продовжувала діяти, але, можливо, не передбачала б санкцій.

Іран оголосив своє рішення після того, як держсекретар США Майк Помпео здійснив позаплановий візит до Іраку.

Укладена у 2015 році угода була спрямована на стримування ядерних амбіцій Ірану в обмін на санкційне полегшення, але напруга в Ірані та США зросла після того, як Вашингтон вийшов з угоди.