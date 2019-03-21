Штати ввели санкції проти кораблів, що обходили ембарго для КНДР

"Незважаючи на потужні санкції США та ООН проти КНДР, Північна Корея продовжує ухилятися від них, зокрема через незаконні перевезення нафтопродуктів і вугілля на суднах"

Уряд Сполучених Штатів оприлюднив новий список санкцій проти десятків морських суден, у тому числі двох російських, через порушення ними економічного ембарго проти Північної Кореї.

Інформація подана в офіційному документі, оприлюдненому Міністерством фінансів США разом з Держдепартаментом і Береговою охороною Сполучених Штатів, повідомляє "Укрінформ.

"Незважаючи на потужні санкції США та ООН проти КНДР, Північна Корея продовжує ухилятися від них, зокрема через незаконні перевезення нафтопродуктів і вугілля на суднах", - наголошується в документі.

За інформацією американського уряду, в 2018 році північнокорейські порти отримали щонайменше 263 танкерні поставки очищеної нафти, що, за оцінками, може дорівнювати імпорту 3,78 млн барелів нафти. Це все здійснювалося за допомогою, в тому числі, іноземних суден.

Серед списку таких кораблів, що потрапили під американські санкції, названі, зокрема, російські судна "Вітязь" і "Тантал". Їх підозрюють у прихованому перевантаженні нафти в танкери Північної Кореї у відкритому морі.

Загалом, у списку санкцій США опинилися судна під прапорами КНДР, Росії, С'єрра-Леоне, Панами, Того, Сінгапуру, а також невстановленої національної приналежності.

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