Зустріч Трампа і Кім Чен Ина завершилася достроково через вимогу закрити секретний завод під Пхеньяном

Розвідка США давно підозювала про існування секретного підприємства зі збагачення урана. Інформацію про його місцерозташування отримали за допомогою аналізу супутникових знімків

Перемовини між президентом США Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином достроково закінчилися у Ханої через вимогу США закрити секретний завод зі збагачення урана під столицею КНДР — Пхеньяном.

Під час перемовин у В'єтнамі США заявили, що дізналися про існування заводу зі збагачення урана, ідеться про об'єкт у місті Чхолліма, що за кілька кіломентрів від столиці Північної Кореї. Та вимагали його ліквідувати, повідомляє "Громадське".

Після відмови Кім Чена Ина це зробити перемовини зупинили. Трамп вилетів до США, а лідер КНДР продовжив свій візит у В'єтнам.

Розвідка США давно підозювала про існування секретного підприємства зі збагачення урана. Інформацію про його місцерозташування отримали за допомогою аналізу супутникових знімків.

28 лютого переговори президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина завершилися достроково - на зустрічі лідери не досягнули ніякої угоди. За кілька днів президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея не матиме економічного майбутнього, якщо залишить собі ядерну зброю.

12 червня 2018 року Дональд Трамп уперше зустрівся з Кім Чен Ином на сінгапурському острові Сентоса.

Президент США та лідер Північної Кореї підписали "дуже важливий та всеосяжний документ", у якому йшлося про денуклеаризацію Корейського півострова, а також про передачу останків американських солдатів.

Трамп повідомив, що переговори з КНДР відбулися краще, ніж будь-хто міг очікувати.

Нагадаємо, зустріч Трампа і Кім Чен Ина почалася 27 лютого у В'єтнамі. Кім Чен Ин заявив, що США і КНДР подолали перешкоди.