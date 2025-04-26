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ПОЛІТИКА

Трамп вимагає від Зеленського погодитися на мирний план США — The Times

26 квітня 2025, 12:10
Трамп вимагає від Зеленського погодитися на мирний план США — The Times
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Трамп вважає, що у Зеленського "насправді немає іншого вибору", окрім як прийняти цю пропозицію.

Президент США Дональд Трамп може обговорити з українським колегою Володимиром Зеленським у Римі мирний план Вашингтона щодо припинення війни з рф. Він вважає, що в українського лідера "немає іншого вибору", як погодитися на пропозиції Штатів.

Про це повідомляє  The Times.

Як розповіло джерело західного видання, близьке до спеціального представника президента США Стіва Віткоффа, Трамп вважає, що у Зеленського "насправді немає іншого вибору", окрім як прийняти цю пропозицію.

Також зазначається, що американський лідер погрожує вийти із мирного процесу, якщо угода не буде погоджена.

Як повідомляється, пропозиція США, яку Віткофф представив москві та Києву, включає формальне визнання США контролю росії над Кримом, і фактичне визнання контролю росії над районами південної та східної України.

Європейська та українська пропозиції ставлять обговорення контролю над територією в залежність від переговорів, які відбудуться після припинення вогню.

"Трамп вважає, що ця територія вже захоплена і не повернеться назад", - повідомило джерело, близьке до Віткоффа.

США вважають, що якщо Україна відкине угоду, війна триватиме місяцями, а можливо, і роками, а Київ залежатиме від Європи у фінансуванні та озброєнні, сказав співрозмовник The Times.

"Припинення фінансування (США) насправді матиме такий же вплив, як і припинення постачання зброї, тому що Україна використовує ці гроші, щоб купувати більше зброї в інших союзників", - додало джерело.

Нагадаємо, агентство Reuters опублікувало текст американських пропозицій щодо припинення війни росії проти України. Їх презентував спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф європейським чиновникам під час зустрічі в Парижі 17 квітня.

війнаДональд Трампмирний планВолодимир Зеленський

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