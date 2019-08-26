Трамп вирішив запросити Путіна на наступний саміт G7 незважаючи на політичні наслідки

"Багато людей кажуть, що Росія у "Великій сімці" краще, ніж поза"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що обов’язково запросить президента Росії Володимира Путіна на наступний саміт "Великої сімки".

Трамп заявив, що його не хвилюють політичні наслідки від повернення Росії у G7, повідомляє CNN.

За його словами, "багато людей всередині Великої сімки" підтримують його ініціативу.

"Багато людей кажуть, що Росія у "Великій сімці" краще, ніж поза", - сказав Трамп.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп посварився з іншими лідерами країн "Великої сімки" під час саміту у Франції через питання повернення Росії в об’єднання.