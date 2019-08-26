CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що обов’язково запросить президента Росії Володимира Путіна на наступний саміт "Великої сімки".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп вирішив запросити Путіна на наступний саміт G7 незважаючи на політичні наслідки
"Багато людей кажуть, що Росія у "Великій сімці" краще, ніж поза"
Фото: EPA/UPG
Трамп заявив, що його не хвилюють політичні наслідки від повернення Росії у G7, повідомляє CNN.
За його словами, "багато людей всередині Великої сімки" підтримують його ініціативу.
"Багато людей кажуть, що Росія у "Великій сімці" краще, ніж поза", - сказав Трамп.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп посварився з іншими лідерами країн "Великої сімки" під час саміту у Франції через питання повернення Росії в об’єднання.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 08 2019 20:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн