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Трамп виступив проти прикордонного пакету, куди входить допомога Україні

19 січня 2024, 18:48
Трамп виступив проти прикордонного пакету, куди входить допомога Україні
Фото: Reuters
Експрезидент Дональд Трамп кинув виклик лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу і його команді, закликавши законодавців-республіканців відкинути компроміс щодо безпеки кордонів.

Про це повідомляє американська газета The Hill.

"Республіканці повинні сказати "ні" будь-якій угоді, яка не містить "всього необхідного" для зупинки потоку мігрантів, і це послання явно чинить тиск на нового спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб він дотримувався цієї лінії", - заявив Тримп.  

Майк Джонсон перебуває під тиском Республіканської партії Сенату і Білого дому, які вимагають погодитися на угоду, яка готується в Сенаті.

Члени партії Макконнелла виступили проти того, що виглядало як спроба Трампа зірвати угоду з Сенатом. 

"Це не допоможе", - сказав лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн. 

Він вважає, що пакет Сенату щодо безпеки кордону і України – це найкращий шанс для республіканців зупинити потік мігрантів, який лише в грудні перевищив 300 тисяч, і є рекордним місячним показником за всю історію.

"Там є низка пунктів, які є хорошою, консервативною політикою щодо кордонів, яку ми намагалися втілити в життя роками", - сказав Тьюн.

Дональд Трамп же розкритикував угоду Сенату щодо кордону в пості у своїй соцмережі Truth Social. 

"Я не думаю, що ми взагалі повинні укладати угоду про кордон, якщо ми не отримаємо Все необхідне, щоб зупинити Вторгнення мільйонів і мільйонів людей, багато з яких приїхали з невідомих частин світу, в нашу колись велику країну, яка незабаром знову стане великою!" – написав колишній президент.

Він націлив свою кампанію тиску на Джонсона і республіканців в Палаті представників, які можуть зірвати будь-яку угоду щодо фінансування України та безпеки кордонів, яка пройде через Сенат.

Ще кілька днів тому Трамп пообіцяв "дуже швидко" закінчити війну, якщо переможе на виборах.

 

кордондопомогаТрамп

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