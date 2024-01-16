Трамп обіцяє "дуже швидко" закінчити війну, якщо переможе на виборах

За його словами, він чудово ладнає з путіним.

Про це Трамп він заявив під час промови після перемоги на перших президентських кокусах у штаті Айова, пише Укрінформ.

"Ми з путіним чудово ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фейкові новини стали справжніми і чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено… Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми плануємо вирішити це дуже швидко. Я дуже добре знаю президента путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу поговорити з ними, і ми розв’яжемо цю проблему дуже швидко", - заявив Трамп.

Він додав, що війни в Україні ніколи не повинно було статися.

За результатами попередніх підрахунків голосів та опитувань, Дональд Трамп став лідером республіканських кокусів у штаті Айова, де відбулися перші голосування з обрання єдиного кандидата від Республіканської партії на виборах президента США.

Минулого року Зеленський висловив готовність вислухати "мирний план" екс лідера США Дональда Трампа щодо війни, однак Україна не буде віддавати росії свої території.

Трамп часто заявляє, що після перемоги на президентських виборах 2024 року у США швидко врегулює війну між росією та Україною.

І після чергової такої заяви Зеленський запросив Трампа відвідати Україну.

"Я запрошую президента Трампа. Якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться … 24 хвилини, щоб пояснити президенту Трампу, що він не може керувати цією війною. Він не може забезпечити мир через путіна", - сказав Зеленський в ефірі NBC "Meet the Press" ще в листопаді.

Тоді у відповідь Зеленський Трампу: "Віддати території – це не "мирний план".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Трамп перемагає на республіканських кокусах в штаті Айова.