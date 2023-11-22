Зеленський Трампу: "Віддати території – це не "мирний план"

Президент Володимир Зеленський готовий вислухати "мирний план" експрезидента США Дональда Трампа щодо війни в Україні, але наша держава не буде віддавати свої території росії.

Про це Зеленський розказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Я готовий. Якщо у нього є дуже конкретний "мирний план", він може поділитися ним зі мною. Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готова до такого мирного плану. І це не мирний план", - заявив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не готові віддати свою свободу "довбаному терористу" путіну, а Трампу порадив відвідати Україну.

Ми також писали, що Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на президентських виборах 2024 року за 24 години врегулює війну між росією та Україною.