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Зеленський Трампу: "Віддати території – це не "мирний план"

22 листопада 2023, 13:18
Зеленський Трампу:
Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський готовий вислухати "мирний план" експрезидента США Дональда Трампа щодо війни в Україні, але наша держава не буде віддавати свої території росії.

Про це Зеленський розказав в інтерв'ю телеканалу Fox News

"Я готовий. Якщо у нього є дуже конкретний "мирний план", він може поділитися ним зі мною. Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готова до такого мирного плану. І це не мирний план", - заявив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не готові віддати свою свободу "довбаному терористу" путіну, а Трампу порадив відвідати Україну.

Ми також писали, що Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на президентських виборах 2024 року за 24 години врегулює війну між росією та Україною.

 

Трампзеленський

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