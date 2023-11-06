Зеленський облаяв путіна і відповів Трампу про "мирний план" на NBC

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не готові віддати свою свободу "довбаному терористу" путіну, а Трампу порадив відвідати Україну.

Про це йдеться в ефірі програми "Meet the Press" телеканала NBC.

​​Трамп заявляв, що зупинить війну за 24 години, якщо його переоберуть президентом. Зеленський сказав, що доведе йому протилежне за 24 хвилини.

"Мені треба буде не більше ніж 24 хвилин, щоби пояснити президенту Трампу, що він не може щось зробити з цією війною, забезпечити мир. Якщо він не збирається здавати її , здавати нашу незалежність — він нічого не зможе з цим зробити", - сказав український президент.

На питання Зеленському чи буде Трамп підтримувати Україну в разі переобрання, він сказав, що не знає.

"Багато залежить не тільки від президента, а й від думки американців, американського суспільства. Це важливо і в США, і в ЄС - позиція звичайних людей. Це про їхню підтримку. Це їхні кошти. Це залежить від них", - заявив зеленський.

Він також обматюкав путіна і заявив, що українці не будуть віддавати свою територію.

"Війна забирає у нас найкращих. Найкращих героїв, чоловіків, жінок, дітей. Але ми не готові віддати нашу волю цьому довбаному терористу путіну. Ось чому ми боремося", - додав він.